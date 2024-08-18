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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

منذ ساعة واحدة
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة الفاعور

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الأحد، واجب العزاء إلى عشيرة الفاعور بوفاة الحاجة مريم فريحات زوجة الحاج جميل الفاعور.
ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء الفقيدة، في لواء دير علّا، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته.
كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.


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