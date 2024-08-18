مديرية الإعلام في الأمن العام تعقد ندوة توعوية في جامعة البترا

وطنا اليوم:نظمت جامعة البترا بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية ندوة توعوية مرورية اشتملت على عرض لدراسات مرورية أعدتها مديرية الأمن العام، وتضمنت أرقامًا وإحصائيات مرورية مختلفة، ونقاشاً تفاعلياً حول عدد من المواضيع المتعلقة بالمرور.

عُقِدت الندوة بمشاركة مدير المعهد المروري الأردني العقيد رائد العساف، ورئيس شعبة الإعلام في مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية العقيد إياد العمرو، وبحضور عميد شؤون الطلبة الدكتور إياد الملاح، وعدد من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، وجمع كبير من الطلبة.

وأشاد الملاح بالمستوى المتميز لمديرية الأمن العام في بث رسائل التوعية في مختلف الوسائل، مؤكدًا التعاون المستمر بين مديرية الأمن العام والجامعة.

وأكد العقيد العساف أن احترام قواعد المرور طريقة فاعلة للحد من المخالفات الخطرة التي تؤدي إلى وقوع الحوادث، التي ينجم عنها إصابات ووفيات يمكن تجنبها بالالتزام بقواعد المرور، وأكد العساف أهمية التعاون والتنسيق مع الجامعة لنشر الوعي، وتوجيه الأبحاث والدراسات المختصة نحو وضع الحلول والتعامل مع المشكلات المرورية.

وبيّن العقيد العمرو، الدور الكبير الذي تقوم به المديرية من خلال التوعية والتثقيف المروري، كالمحاضرات والندوات وورش العمل واللقاءات الفاعله مع جميع شرائح المجتمع، وأن ارتفاع اعداد الحوادث المرورية كان سبباً في تعديل قانون السير بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الأمن المروري للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأكد رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم خلال استقباله وفد مديرية الأمن العام في مكتبه أهمية دور الشرطة المجتمعية في التوعية المرورية لدى طلبة الجامعات والمجتمع المحلي.