نداء ابو دلبوح : المنشورات المسيئة التي تم الزج باسمي فيها لا تمثلني وهي افتراءات دنيئة

” يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين”

صدق الله العظيم

بسم الله الرحمن الرحيم

أعزائي الكرام من أهلي وانسبائي ومعارفي الاجلاء

في البداية أود أن أتقدم برسالة تقدير وامتنان وعرفان الى كل من عرفني جيدا حق المعرفة ويعلم ما بداخلي من نوايا صادقة تجاه عائلتي وابنائي وما اكنه من تقدير واعتزاز بهم وبانجازاتهم و لسمعتهم الطيبه.

ان ما حدث مؤخرا من منشورات مسيئه على وسائل التواصل الاجتماعي تم الزج باسمي فيها لا تمثلني بتاتا وهي مجرد افتراءات دنيئه قائمه على قضايا شخصيه لا تمت لي بصله ولا أعرف كيف ومتى تمت فبركة مكالمتي الهاتفية مع المدعو عبد ابو رمان وكيف قام بالتلاعب بما تضمنته المكالمه حيث استغلها للنيل مني ومن عائلتي ومن أنسبائي و اخرين ممن اكن لهم كثيرا من المحبة والمعزة والتقدير الى يوم الدين.

اعزائي

لقد تألمت كثيرا لما حدث ومع كل اللغط والسياق المنحرف المبتذل من شخص يحاول استغلال حالة اجتماعية تخص عائلة اردنية من ابناء هذا الوطن العزيز .. و محاولته للنيل من حياتي الخاصه و الزوجية لمأرب تتعلق به وتتناقض مع ما شهدته طيلة فترة اربعة عقود مع أنسبائي واهلي أصحاب العزوة من محبه وتقدير وود قادنا الى كل ما هو جميل وأصيل خاصة من والد أبنائي العزيز .. فشهدت معه أنبل معاني الشهامة والأصالة و الكرم والخلق الحسن .. وكذلك الحال لما قابلته من أنسبائي الأعزاء أصحاب المكارم والاصالة والنخوة والرفعة من محبة وعناية وحفاوة و تكريم قل نظيره. فلهم مني اسمى معاني المحبه والتقدير.

و أيضا أود من خلال هذا البيان ان أبعث رسالة حب واعتزاز لكل الأشخاص والاصدقاء الذين تم الزج بأسمائهم في القصة المفبركة والتي طالتهم للأسف الشديد وتسببت لهم بالحرج الكبير في المجتمع .. هؤلاء لهم مني كل الاحترام والتقدير لما عرفتهم عنهم وعن صيت عائلاتهم المعطرة بالسمعة الطيبة الأصيلة والسامية … فهم من تربوا على العز والفخار والشهامه ولهم اقدم اعتذري الشديد لزج اسمائهم على لساني زورا وبهتانا وانا بريئة من كل الاتهامات التي نالت منهم. لهؤلاء اقول لكم مني عظيم التقدير والاحترام.

وإنني مع هول الصدمة بالافتراء باسمي على أناس اعزاء .. وقفت عاجزة.. لم أعرف كيف اتصرف حينها ومن أين ابدأ لمعالجة هذة الامور المتسارعة .. حيث وقعت للاسف فريسة لشخص حاقد ومبتز حاول الاساءه لي ولاسرتي ولاصدقائنا المقربين بطريقه سخيفه سيتم محاسبته عليها وفقا لأحكام القانون. لا يسعني الا ان اقول حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله .. والله عليم بما في الصدور!!

وإنني بلا شك، و مع كل هذا الجور الذي آلمني وتسبب بالالم لاعزاء لي، اؤكد بانتي سوف اتخذ كافة الإجراءات القانونيه لمقاضاة هذا الشخص الذي يدعي بأن اسمه عبد ابو رمان أو أيا كان اسمه الحقيقي في المحاكم الاردنية واذا اقتضى الأمر سيتم ملاحقته في خارج البلاد دفاعا عن حقي وسمعتي وسمعة اعزاء لي ليتم انصافنا بعون الله مؤمنتا بقضاءنا العادل و النزيه في احقاق الحق .. وانني اؤكد متابعتي لمقاضاته لدى الجهات المختصه… والله ولي التوفيق والحمدلله على كل شيء ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

دام الاردن قويا متماسكا في ظل قيادتنا الهاشمية المظفره.