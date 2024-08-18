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مهيدات يتفقد خلال جولة ميدانية المصنع العام لشركة أدوية الحكمة

منذ ساعة واحدة
مهيدات يتفقد خلال جولة ميدانية المصنع العام لشركة أدوية الحكمة

وطنا اليوم_تفقد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، اليوم الأحد، المصنع العام لشركة أدوية الحكمة – البيادر، وذلك ضمن سلسة الجولات الميدانية المتواصلة على مختلف المنشآت الدوائية والغذائية في المملكة لمتابعة عملية التصنيع المحلي، واستطلاع الاحتياجات والمقترحات على أرض الواقع، والتأكيد على الدعم المستمر لما فيه المصلحة الوطنية.

 

وأكد مهيدات خلال جولته الميدانية، على الشراكة الاستراتيجة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ التوجيهات الملكية السامية في تعزيز الصناعة الدوائية التي تحظى باهتمام ملكي، فضلا عن الشراكة في توطين الأدوية البيولوجية لتعزيز الأمن الدوائي وخلق بدائل علاجية متنوعة، ما يسهم في خفض الفاتورة العلاجية وتعزيز السياحة العلاجية في المملكة، معربا عن الفخر بشركة أدوية الحكمة كشركة وطنية عالمية متميزة أثبتت حضور حول العالم ما ينعكس على مكانة الصناعة الدوائية الوطنية.

 

من جانبه قال نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي -رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة أدوية الحكمة، السيد مازن دروزة، خلال اجتماع على هامش الجولة في المقر الرئيسي للشركة بحضور مستشار الشؤون الحكومية للشركة الدكتور صلاح مواجدة وأعضاء الإدارة العليا، أن الشركة تعمل على التطوير المستمر وابتكار أدوية عالية الجودة حيث تصنّع الشركة وتسوّق مجموعة واسعة من الأدوية الجنيسة والأدوية ذات العلامة التجارية المسجلة، بما في ذلك الأدوية الجنيسة ذات العلامات التجارية، والحقن، والأدوية المتخصصة، معربا عن خالص شكره للمؤسسة العامة للغذاء والدواء على جهودها المستمرة في دعم الحكمة ومختلف الشركات ضمن قطاع الصناعات الدوائية، بهدف تطوير هذا القطاع وتعزيز إسهاماته في تنمية الاقتصاد الأردني.

 

واطلع مهيدات خلال الجولة الميدانية في المصنع العام على الآلية المتبعة في الإنتاج في قسم المساحيق وقسم ضغط الأقراص وقسم التغليف وقسم التعبئة الأولية والتعبئة الثانوية، كما استمع إلى عرضا تقديميا يوجز التحديثات التي شهدها مصنع الحكمة للمكونات الكيميائية الفعالة (API) ، الذي بدأ العمل عام 1992 وهو الموقع الوحيد في المنطقة المعتمد من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والتطورات التي شهدها في التوسع في إنتاج المواد الدوائية النادرة وعالية القيمة والمعقدة لدعم وتزويد شركات الحكمة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثمن فريق الشركة والمدراء المعنيين الشراكة الراسخة مع المؤسسة وجهودها للنهوض بقطاع الصناعة الدوائية في المملكة وتعزيز الأمن الدوائي، والتعاون في دعم مشاريع الشركة والمتابعة الحثيثة وتقديم المشورة.


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