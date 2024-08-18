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النزهة تحولت لمآتم.. مصرع زوجين وأبنائهما الثلاثة في حادث تصادم بمصر

منذ 3 ساعات
النزهة تحولت لمآتم.. مصرع زوجين وأبنائهما الثلاثة في حادث تصادم بمصر

وطنا اليوم:لقي زوجان و3 من أبنائهما مصرعهم، وأصيبت الابنة الرابعة بإصابات بالغة، في حادث مروع، إثر تصادم سيارة نقل بسيارة ملاكي، على طريق محور الضبعة، في الاتجاه إلى الطريق الساحلي بمصر، اليوم الأحد، حيث كانوا في طريقهم لقضاء إجازة الصيف في مرسى مطروح.
وتم نقل المصابة والجثامين، بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العلمين النموذجي.
واستقبل مستشفى العلمين النموذجي، المصابة نورا سامي حمودة “15 سنة”، وجثامين المتوفين سامي حمودة حمودة “43 سنة”، وهناء عبد المحسن ” 43 سنة “، وهدى سامي حمودة “19 سنة “، ويوسف سامي حمودة ” 12 سنة “، وسليم سامي حمودة ” 3 سنوات”.
وكانت سيارات الإسعاف، وقوات الشرطة، والمرور، ومسؤولو الأجهزة المعنية، قد انتقلت إلى مكان الحادث، فور ورود البلاغ.
وكان حادث اصطدام سيارة ملاكي مع سيارة نقل أمام الريف المصري بمحور الضبعة، أسفر عن وفاة الأم والأب و3 من أبنائهم وإصابة الابن الرابع، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف إلى ثلاجة مستشفى العلمين النموذجي لحين الانتهاء من الإجراءات.


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