هل ينهار لبنان قبل الحرب ؟!

وطنا اليوم:قال عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة على اثر انقطاع شامل للكهرباء في جميع أنحاء لبنان وبعد ان أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان -السبت- انقطاع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية وبينها المطار والمرفأ والسجون.

قد يصبح لبنان غير صالح للحياة في الاسابيع القادمة اذا استنفذ مخزونات تشغيل مولدات الكهرباء ومخزونات الجيش من الديزل.

الاردن لا يستطيع تمرير الكهرباء او الغاز الى لبنان عبر سوريا بسبب العقوبات .

لبنان لا يمتلك محطة لاستقبال الغاز المسال

شحنة الديزل لن يتم تحميلها من مصر قبل الاتفاق ودفع ثمنها وتحتاج الى اسبوعين بعد الاتفاق للتحميل والنقل والتفريغ والفحص وبدء التشغيل

رئيس مجلس ادارة كهرباء لبنان يقضي اجازة في اليونان والنِصاب غير مكتمل في المؤسسة لاخذ قرار !

العراق يطالب لبنان بدفع 520 مليون دولار ، واي شحنة جديدة من النفط تحتاج الى شهر ونصف للوصول.

حدث ان قامت ايران بتزويد لبنان بالوقود اكثر من مرة منذ العام 2021 .

فقط 100 ميغاوات من الكهرباء اقل من 5% من حاجة لبنان تأتي الان من محطة توليد كهرومائية على نهر الليطاني.

حتى بعد توفر الوقود معامل الكهرباء في لبنان بالكاد توفر من 4 الى 6 ساعات يومياً من الكهرباء!

120 الف لبناني نزحو من الجنوب هرباً من الحرب الى الشمال ليواجهوا انقطاع الكهرباء

لبنان الاعلى عربيا والرابع عالمياً في نسبة الدين الى لناتج المحلي الاجمالي التي بلغت 201% في 2023 ويتوقع IMF ان يبلغ دين لبنان 550% من GDP

معدل التضخم في لبنان وصل الى 222% في 2023

فقدت الليرة اللبنانية 90% من قيمتها في 2023 ولا تزال أقل بكثير من قيمتها السوقية.