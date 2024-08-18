24 شهيدا و72 جريحا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:قالت وزارة الصحة بقطاع غزة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت الـ 24 ساعة الماضية مجزرتين وصل منهما للمستشفيات 25 شهيدا و 72 جريحا.

وأضافت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليوم الأحد لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 317 على غزة، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 7 تشرين الأول الماضي إلى 40099 شهيدا و 92609 جرحى.