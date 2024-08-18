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النرويج تغلق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله

منذ ساعتين
النرويج تغلق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله

وطنا اليوم:أعلنت النرويج أن “مكتب البعثة النرويجية في فلسطين مغلق حتى إشعار آخر نتيجة لقرار حكومة نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل بلادنا لدى السلطة الفلسطينية”.
وأعلنت وزارة الخارجية النرويجية، إغلاق مكاتب بعثتها الدبلوماسية في رام الله، عقب قرار وزير خارجية الاحتلال، يسرائيل كاتس، عدم السماح لدبلوماسييها بالعمل مع السلطة الفلسطينية.
وجاء في البيان النرويجي: “مكتب تمثيل النرويج في فلسطين مغلق حتى إشعار آخر وذلك نتيجة لقرار حكومة نتنياهو بعدم تسهيل تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية، يجب إغلاق مكتبنا التمثيلي في الرام في فلسطين اعتبارا من اليوم”.
واتخذ وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس قرارا من شأنه منع الدبلوماسيين الذين يعملون رسميًا في كيان الاحتلال من العمل في السلطة الفلسطينية.
ويذكر أن النرويج اعترفت بدولة فلسطينية، وانضمت إلى الدعوى المرفوعة ضد كيان الاحتلال في المحكمة الجنائية الدولية.


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