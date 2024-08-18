وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

جامعـــــة فيلادلفيــــــــا .. طريق المستقبل

مشرف مختبر تمريض /مدرب سريري

أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض.

ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.

موظف موراد بشرية

أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في إحدى التخصصات الإدارية.

ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.

فني صيانة وتركيب كاميرات

أن يكون المتقدم أردني الجنسية .

ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .

https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies

علما أن تقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاحد الموافق 25/8/2024 ..