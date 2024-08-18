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وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

منذ ساعتين
وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

جامعـــــة فيلادلفيــــــــا .. طريق المستقبل

مشرف مختبر تمريض /مدرب سريري
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض.
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.

موظف موراد بشرية
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في إحدى التخصصات الإدارية.
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.

فني صيانة وتركيب كاميرات
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.

على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies
علما أن تقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاحد الموافق 25/8/2024 ..


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