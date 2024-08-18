وظائف شاغرة لدى جامعة فيلادلفيا

جامعـــــة فيلادلفيــــــــا .. طريق المستقبل
مشرف مختبر تمريض /مدرب سريري
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
حاصل على درجة البكالوريوس في التمريض.
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.
موظف موراد بشرية
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
حاصل على درجة الدبلوم أو البكالوريوس في إحدى التخصصات الإدارية.
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.
فني صيانة وتركيب كاميرات
أن يكون المتقدم أردني الجنسية .
ألا تقل سنوات الخبرة عن سنتين في نفس المجال.
على من تتوفر لديه الشروط المذكورة أعلاه تقديم الطلب الكترونياً على موقع جامعة فيلادلفيا /وظائف ادارية .
https://www.philadelphia.edu.jo/ar/job-vacancies
علما أن تقديم الطلبات نهاية دوام يوم الاحد الموافق 25/8/2024 ..