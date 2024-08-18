رقمنة 290 خدمة خلال النصف الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:تناول تقرير تقدم سير العمل في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2023 – 2025) ، أبرز الإنجازات التي تحققت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خلال النصف الأول من العام الحالي 2024.

وأوضح التقرير، أن أبرز ما تحقق ضمن برنامج التحول الرقمي هو رقمنة 290 خدمة حكومية من أصل 480 خدمة مستهدفة خلال العام الحالي، ليصبح عدد الخدمات التي تمت رقمنتها بشكل تراكمي 1273 خدمة وبنسبة 53 بالمئة.

كما تم إنشاء وتشغيل وتحديث 6 مراكز خدمات حكومية في كل من إربد، الطفيلة، العقبة، الزرقاء، الكرك والعبدلي خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما بلغ عدد مراكز الخدمات الحكومية المنشأة، والمحدثة (تراكمي) 8 مراكز.

وأظهر التقرير استمرار العمل على تطوير الأنظمة الداخلية والموحدة للمؤسسات الحكومية، حيث تم البدء بأعمال التنسيق والتنفيذ للمرحلة الثانية من نظام الفوترة الوطني بالتعاون مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما تم الانتهاء من إعداد نطاق عمل نظام الإيرادات الضريبية المتكامل تمهيداً لطرح العطاء واحالته للتنفيذ.

وضمن برنامج “الشباب والتكنولوجيا والوظائف”، بين التقرير، أنه تم العمل على توظيف 40 بالمئة من المستفيدين من البرامج التدريبية ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية، وفي مشروع نمو الأردن “كفاءات” تم الانتهاء من التوقيع مع 14 شركة ليتم دعمها من خلال منح الرواتب والبدء بالعمل على خلق 300 وظيفة من الاتفاقيات المنعقدة ضمن دعم رواتب الموظفين الجدد.

وبخصوص مشروع نمو الأردن “تطوير الأعمال”، تم الانتهاء من التوقيع مع 4 شركات من مستهدف “3” لدعمها في عملية التوسع، كما تم التوقيع في “منصات الأعمال الحرة” مع 4 شركات للبدء بالعمل على تدريب مستفيدين للانتفاع من منصات الأعمال الحرة.

وفي مشروع دعم الشركات الناشئة، تم توقيع عقد مع شركة وسيطة لدعم الشركات الناشئة والانتهاء من دعم 20 شركة، ودعم 40 شركة ناشئة في المراحل النهائية، والبدء بتوظيف المستفيدين الذين تم تدريبيهم وبلغ عددهم 165 مستفيدا ضمن مشروع التدريب من خلال جمعية المهارات الرقمية.

وفي ضوء العمل على تطوير أنظمة رديفة للأنظمة الرقمية الحالية، ولضمان عدم انقطاع الخدمات، أشار التقرير الى انه تم العمل على تفعيل نظام التحقق من هوية المواطنين والمقيمين والأجانب من خلال بصمة العين لعدد 6 مؤسسات حكومية والانتهاء من تحليل المتطلبات وإعداد المواصفات الفنية لمشروع توسعه البنية التحتية الداعمة لإصدار المستندات الرقمية الموثقة للمستفيدين من الخدمات الحكومية الالكترونية، كما تم الانتهاء من بوابة التوقيع الرقمي للقطاع الخاص وتنفيذ نظام رديف واحتياطي لنظام تفعيل رمز الاستجابة السريع لتوثيق المستندات والملفات والانتهاء من نظام المراسلات الحكومية لجميع المؤسسات وبناء بوابة للمراسلات مع القطاع الخاص.

كما أن العمل جار على تنفيذ مشروع تطوير نظام مفتاح البنية التحتية خلال العام الحالي.