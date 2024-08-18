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الأمن العام توعوية وإرشاد واستقبال للعام الدراسي الجديد في مدارس المملكة

منذ 3 ساعات
الأمن العام توعوية وإرشاد واستقبال للعام الدراسي الجديد في مدارس المملكة

وطنا اليوم:مع بدء العام الدراسي الجديد، نفذت مديرية الأمن العام، من خلال مختلف وحداتها وتشكيلاتها، برامج توعوية، ونشاطات مجتمعية، في مدارس المملكة، تزامناً مع عودة الطلبة لمقاعد الدراسة.
ونفذت الإدارات المرورية، ومديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، جملة من الإجراءات التوعوية والارشادات التي تناولت الجوانب المرورية، كالمرور الآمن على الطرق، والقواعد السليمة للركوب و الخروج من الحافلات والمركبات، وبشكل يجنبهم التعرض للحوادث المرورية.
كما نفذت مديرية الدفاع المدني نشاطات توعوية تهدف إلى الوقاية واتباع وإجراءات السلامة العامة، وعقد محاضرات تناولت أهم الإسعافات الأولية التي قد يحتاجها الطلبة.
وتتمنى مديرية الأمن العام لجميع الطلبة، التوفيق والنجاح في عامهم الدراسي الجديد، بعيداً عن الحوادث.


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