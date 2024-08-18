انتخابات برلمان الأردن.. ماهية فرص الأحزاب بالفوز

وطنا اليوم:‎عدد الذي يحق لهم التصويت في الانتخابات البرلمانية 5.118751 مليون ناخبة وناخب، نسبه المشاركة في الانتخابات المتوقعة لن تتجاوز 35% يعني من المتوقع أن يشارك 1791300 ناخب وناخبة حيث أن حد العتبة للقوائم الحزبية 2.5% سيبلغ 44780 ناخب وناخبة ومن من المتوقع أن يتجاوز حد العتبة 15 قائمة ومن خلال تقييم وضع القوائم الحزبية في محافظات المملكة والرصيد الميداني في المدن والقرى والأرياف والبوادي من المتوقع أن تكون النتائج على النحو التالي

1 – حزب الاتحاد الوطني -عدد المقاعد (2)

2- حزب البناء الوطني -عدد المقاعد (0)

3- حزب البناء والعمل -عدد المقاعد (1)

4- تحالف حزب نماء وحزب العمل -عدد المقاعد ( 2)

5 – حزب التنمية الوطني عدد المقاعد ( 0)

6 – التحالف القومي الديمقراطي الاردني عدد المقاعد ( 1)

7 – حزب تقدم -عدد المقاعد (2)

8 – حزب الميثاق -عدد المقاعد (8)

9 – الوطني الاسلامي -عدد المقاعد 4

10 – حزب المستقبل والحياة -عدد المقاعد ( 0)

11 – تحالف قائمة النهوض -عدد المقاعد (1)

12 – قائمة النهج الجديد -عدد المقاعد (0)

13 – حزب العمال- عدد المقاعد (1)

14 – قائمة الأرض المباركة -عدد المقاعد (0)

15 – حزب العدالة والاصلاح /عدد المقاعد (0)

16 – تحالف الوحوديون والوطني الدستوري -( 0)

17 – قائمة جبهة العمل الاسلامي -عدد المقاعد (9)

18 – حزب عزم /عدد المقاعد (2)

19 – قائمة الشورى الاردني -عدد المقاعد (0)

20 – حزب رؤية- عدد المقاعد (0)

21 – حزب ارادة -عدد المقاعد (4)

22 – قائمة طريقنا الحزب الشيوعي الاردني -المقاعد( 2)

23 – النهضة والعمال الديمقراطي -عدد المقاعد ( 1)

24 – تحالف التيار الديمقراطي- عدد المقاعد ( 1)

25 – الوفاء الوطني -عدد المقاعد (0)