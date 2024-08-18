الجغبير: التوسع في تراخيص المولات يهدد مستقبل المورّد الوطني ويعزز الاستيراد

وطنا اليوم:قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، إن وضع السوق المشبع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليل تراخيص المولات والتركيز على دعم وتنشيط البقالات والمتاجر المحلية الصغيرة.

وأكد المهندس الجغبير، في تصريح صحفي، أن التوسع العشوائي في تراخيص المولات يهدد مستقبل المورّد الوطني، ويعزز من الاعتماد على الاستيراد، مما يؤثر سلباً على تنافسية المنتجات الأردنية.

وأضاف الجغبير أن إغلاق أي مول سيؤدي إلى اختلال خطير في توازن السوق، مشيراً إلى أن تأثير ذلك لا يقتصر على الموردين فقط، بل يمتد ليشمل التجار، والشركات، وحتى المستهلكين.

وبين أن المولات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعدد كبير من الموردين والتجار الذين يعتمدون على وجودها لضمان استمرارية أعمالهم، وأن إغلاق مول واحد يمكن أن يؤدي إلى انهيار هذه الشبكة المعقدة، ويزيد معدلات البطالة في المملكة.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وجريئة من أجل تعزيز الصناعات الوطنية والحد من هيمنة المنتجات المستوردة على السوق الأردني.

ونوه بأن دعم البقالات والمتاجر المحلية هو السبيل الأمثل لتحقيق ذلك، حيث إنها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الوطني، وتساهم في تعزيز دورة رأس المال داخل البلاد.

وختم الجغبير بتأكيده على أن الوقت قد حان لتحرك حقيقي وحاسم للحفاظ على مصالح الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.