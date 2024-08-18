وزير التربية يوجه رسالة مع بدء العام الدراسي

وطنا اليوم:وجه الدكتور عزمي محافظة وزير التربية والتعليم، رسالة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2024/2025.

وقال محافظة: الزميلات والزملاء الأعزّاء، بناتي وأبنائي الطلبة، اليوم نبدأ باسم الله العام الدراسي الجديد، نسأل الله أن يباركه لننجز ما نطمح إليه، بهمتكم وعزيمة معلمنا وقائدنا الأول أبي الحسين المفدّى.

فسيروا والله معكم، وكلي ثقةٌ أنكم على قدر المسؤولية