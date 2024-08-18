والا: مقاتلو لواء رفح يهاجمون القوات الإسرائيلية بالصواريخ المضادة للدروع

وطنا اليوم:كشف موقع “والا” الإسرائيلي -اليوم الأحد- عن أن مقاتلي لواء رفح يستخدمون الصواريخ المضادة للدروع والعبوات الناسفة في مهاجمة القوات الإسرائيلية.

ونقل الموقع عن تقديرات للجيش الإسرائيلي أن “تدمير لواء رفح سيحسن ظروف المفاوضات لإطلاق سراح المختطفين”.

وأشار الموقع إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي وجّه خلال اليومين الماضيين بتكثيف العمليات العسكرية في رفح.