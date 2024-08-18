بالفيديو.. العم غافل يحمل الفأس الحزبي.. عضو مؤسس في “عزم”

وطنا اليوم:العمل الفني الكبير الذي أداه الفنان الأردني القدير حسين طبيشات (العم غافل) حول الانتخابات النيابية وآلية الاقتراع؛ لم يأتِ من فراغ.

أراد العم غافل أن يرسل رسالتين توعويتين عن آلية التصويت للقائمة المحلية والعامة بعد ان تبين ان كثيرين لا يدركون آلية التصويت للقوائم المحلية والعامة؛ وهذه الرسالة الاولى.

وأما الرسالة الثانية فأراد العم غافل، العضو المؤسس في حزب عزم، ان يوجّهها للمحبين والمؤازرين للحزب وأن يدلوا بصوتهم للحزب وأنه يمتلك رؤية اقتصادية شمولية،.

“شورنا من راسنا ورغيفنا من فاسنا”.. شعار حزب عزم الذي جسده العم غافل في مشهد تمثيلي.. اراد من خلاله ان تكون الرسالة واضحة: الحزب يمتلك آليات التطبيق على الأرض.

تخيلوا كيف سيكون واقعنا الاقتصادي في وقت يكون رغيفنا من فاسنا..

تخيلوا مع العم غافل وشاهدوا: