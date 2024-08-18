رصد مسيرة محتملة لحزب الله قرب منزل نتنياهو

وطنا اليوم:قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن إسرائيل تشتبه بإطلاق حزب الله مسيرة استطلاع لتصوير منطقة مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الخاص في بلدة قيساريا (القيصرية) شمال تل أبيب.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي أرسل طائرات مقاتلة إلى المنطقة لكنها لم تتمكن من تحديد موقع المسيرة.

وأكدت المصادر أن نتنياهو لم يكن في المنزل أثناء الحادث المذكور.

ووفقا للصحيفة الإسرائيلية، فقد أفاد سلاح البحرية الإسرائيلي بأنه تمت رؤية طائرة مسيرة محتملة قبالة ساحل البحر المتوسط، بالقرب من قيسارية، يوم الجمعة، مما أثار مخاوف بشأن محاولة مراقبة محتملة لحزب الله تستهدف منزل نتنياهو القريب على الشاطئ.

وأضافت الصحيفة أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية الإسرائيلية كانت تقوم بدورية قبالة ساحل قيسارية أبلغت عن طائرة مسيرة مشبوهة تحوم في المنطقة.