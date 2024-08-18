الميثاق الوطني يواصل جولاته الانتخابية في محافظة إربد

وطنا اليوم:ضمن جولاته الانتخابية المستمرة، قام حزب الميثاق الوطني، ممثلا بعضو القائمة الوطنية الدكتور محمد عبد الستار الجرادات بزيارتين متتاليتين إلى مضافتي عشيرتي التل وحجازي في محافظة إربد، يوم الجمعة.

تأتي هذه الزيارات في إطار جهود الحزب لتعزيز التواصل مع العشائر الأردنية واستعراض برنامجه الانتخابي.

في الزيارة الأولى، استقبلت عشيرة التل الدكتور جرادات في مضافتهم، حيث تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لعشيرة التل من قبل مرشح حزبي.

وقد حضر اللقاء عدد كبير من أبناء العشيرة والشخصيات المجتمعية، حيث رحب اللواء المتقاعد الباشا محمد سالم جرادات بعضو القائمة الوطنية جرادات، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تجمع العشائر الأردنية وأهمية هذه الزيارات في تعزيز الروابط الوطنية.

من جانبه، أعرب الدكتور جرادات عن شكره العميق لعشيرة التل على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرًا إلى روح التعاون والتفاهم التي تسود بين العشائر، ومستعرضًا برنامج حزب الميثاق الوطني وآلية الانتخاب، مؤكدًا على أهمية المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية ودور الحزب في تعزيز الديمقراطية وخدمة الوطن.

وفي الزيارة الثانية، استقبلت عائلة حجازي الدكتور جرادات في ديوانها، حيث أشاد الحضور بأهمية هذه الزيارات التي تعزز التواصل بين المرشحين وأبناء المجتمع.

كما أعرب عضو القائمة الوطنية عن تقديره لعائلة حجازي على استقبالهم الحار، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية ودور الأحزاب السياسية في تعزيز الديمقراطية وخدمة المجتمع.

سادت اللقاءات أجواء من الود والاحترام، حيث أكد الحضور دعمهم لقائمة الميثاق، مع التأكيد على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع الأردني لدعم مسيرة الوطن.