الاحتلال يغتال قائدين بكتائب القسام في جنين

وطنا اليوم:أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) استشهاد اثنين من قادتها مساء السبت في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال واستهدفت مركبتهما داخل مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأصدرت القسام بيانا نعت فيه رأفت محمود دواسي الذي قالت إنه قائد كتائب القسام في محافظة جنين، وهو من قرية السيلة الحارثية، كما نعت القائد القسامي أحمد وليد أبو عرة من قرية عقابا.

وأوضحت أنهما استشهدا “إثر قصف جوي من طائرات الغدر الصهيونية استهدف مركبتهما داخل مدينة جنين”.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية قرب دوار البطيخة وسط مدينة جنين، ما أدى لاحتراقها بالكامل، واستشهاد من فيها، فيما أصيب مواطن من المارة بشظايا الانفجار.

وقال مستشفى جنين الحكومي، في بيان، إن شهيدين وصلا المستشفى تم انتشالهما من المركبة المستهدفة، عرف منهما الشهيد محمود رأفت صبحي دراسي (28 عاما) والشهيد الآخر لم تعرف هويته بعد، مؤكدا أن جثماني الشهيدين وصلا المستشفى متفحمين.

وباستشهاد الشابين في جنين، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 635 شهيدا، بينهم 147 طفلا، بالإضافة إلى نحو 5400 إصابة.