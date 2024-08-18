أكثر من مليون ونصف طالب وطالبة يلتحقون بالمدارس الحكومية

وطنا اليوم:يتوجه اليوم الأحد، طلبة المدارس الحكومية إلى مدارسهم إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد 2024/2025، والبالغ عددهم 1590181 طالباً وطالبة.

وتستقبل حوالي 4083 مدرسة حكومية الطلاب والطالبات في محافظات المملكة كافة.

فيما يباشر طلبة المدارس الخاصة دوامهم للعام الجديد مطلع الشهر المقبل، بينما تبدأ الهيئات التدريسية للمدارس الخاصة دوامها في 25 الشهر الحالي بحسب التقويم المدرسي للعام الدراسي 2024/2025.

وكانت وزارة التربية أعلنت إتمام استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد من استقبال للطلبة و توريد للكتب المدرسية، وتوزيع للشعب الصفية والكوادر التعليمية على المدارس.