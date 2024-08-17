الهيئة المستقلة للانتخاب تطلق فيديو توعوي جديد يحذر من مخاطر الرشوة الانتخابية

وطنا اليوم_

أطلقت الهيئة المستقلة للانتخاب فيديو توعوي جديد يسلط الضوء على مخاطر الرشوة الانتخابية وتأثيرها السلبي على نزاهة الانتخابات وشفافيتها. يهدف الفيديو إلى توعية المواطنين بضرورة التصدي لأي محاولة رشوة، سواء كانت مالية أو عبر وعود بمنافع شخصية، مقابل التصويت لصالح مرشح معين.

يتناول الفيديو بأسلوب مبسط الرسائل الأساسية حول تأثير الرشوة على حقوق المواطنين ومستقبل الديمقراطية، داعيًا إلى المشاركة في الانتخابات بنزاهة ووعي. كما يشجع الفيديو المواطنين على الإبلاغ عن أي محاولات رشوة، محذرًا من العواقب القانونية التي قد تواجه كل من يقدم أو يتلقى الرشوة.

يأتي هذا الفيديو ضمن حملة أوسع من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب لتعزيز الوعي بأهمية التصويت النزيه وضمان أن تكون نتائج الانتخابات انعكاسًا حقيقيًا لإرادة الناخبين.

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