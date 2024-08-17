المواصفات والمقاييس: إجراء أكثر من 94 ألف فحص مخبري خلال النصف الأول من العام

وطنا اليوم_مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، بأن مختبرات المؤسسة قامت بإجراء أكثر من 94 ألف فحص مخبري خلال النصف الأول من العام، وذلك في سياق ضمان جودة المنتجات المطروحة في السوق الأردنية.

وأشارت الزهير أن (53) مصنعاً حصلت منتجاته على علامة الجودة الأردنية بما مجموعه (134) منتجاً، مؤكدة على أهمية علامة الجودة في تأكيد الالتزام بأعلى معايير الجودة وزيادة تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز ثقة المستهلك بها.

كما تم منح (4) مزارع لشهادة “جلوبال جاب” والتي تعد معيارًا عالميًا للممارسات الزراعية الجيدة، ومنح (96) منتجًا شهادة “حلال” التي تضمن مطابقة المنتجات الغذائية للشروط والمعايير الإسلامية، وأكدت الزهير على دور هذه الشهادات في تسويق المنتجات المحلية وتعزيز فرصها في الأسواق المحلية والدولية.

وبينت الزهير أن المؤسسة أصدرت (24) مواصفة وقاعدة فنية في مختلف قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية. وأكدت على أهمية هذه المواصفات في تنظيم الأسواق وتحسين جودة المنتجات والخدمات في مختلف المجالات.