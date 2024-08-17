بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

المواصفات والمقاييس: إجراء أكثر من 94 ألف فحص مخبري خلال النصف الأول من العام

منذ ساعة واحدة
المواصفات والمقاييس: إجراء أكثر من 94 ألف فحص مخبري خلال النصف الأول من العام

وطنا اليوم_مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، بأن مختبرات المؤسسة قامت بإجراء أكثر من 94 ألف فحص مخبري خلال النصف الأول من العام، وذلك في سياق ضمان جودة المنتجات المطروحة في السوق الأردنية.

 

وأشارت الزهير أن (53) مصنعاً حصلت منتجاته على علامة الجودة الأردنية بما مجموعه (134) منتجاً، مؤكدة على أهمية علامة الجودة في تأكيد الالتزام بأعلى معايير الجودة وزيادة تنافسية المنتجات الأردنية في الأسواق المحلية والدولية وتعزيز ثقة المستهلك بها.

 

كما تم منح (4) مزارع لشهادة “جلوبال جاب” والتي تعد معيارًا عالميًا للممارسات الزراعية الجيدة، ومنح (96) منتجًا شهادة “حلال” التي تضمن مطابقة المنتجات الغذائية للشروط والمعايير الإسلامية، وأكدت الزهير على دور هذه الشهادات في تسويق المنتجات المحلية وتعزيز فرصها في الأسواق المحلية والدولية.

 

وبينت الزهير أن المؤسسة أصدرت (24) مواصفة وقاعدة فنية في مختلف قطاعات الصناعات الهندسية، والصناعات الكيماوية، والصناعات الغذائية. وأكدت على أهمية هذه المواصفات في تنظيم الأسواق وتحسين جودة المنتجات والخدمات في مختلف المجالات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

حالة الطقس مع بدء دوام طلبة المدارس الأحد

20:55

المنطقة الإنسانية في المواصي

19:10

كهرباء لبنان تعلن انقطاع التيار عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ

17:25

القرٱن والمعنى

17:19

شركة محروقات تعلن إعسارها ومحكمة بداية عمان تعيّن وكلاء للإشراف على الإجراءات

16:35

القسام تتمكن من تفجير جيبات عسكرية والانغماس بالأسلحة الرشاشة .. والمروحيات تخلي القتلى والجرحى

15:06

قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية

14:07

فصل للتيار الكهربائي يوم الثلاثاء عن هذه المناطق .. تفاصيل

14:00

أورنج تحتفل بيوم الشباب العالمي بإطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية لتعزيز الشمول المجتمعي

12:59

هجوم صاروخي مكثف من لبنان شمال فلسطين المحتلة

12:23

هل سيقضي نتنياهو على حماس .. لواء إسرائيلي سابق يوضح

11:36

التربية تكشف عن موعد الحصة الأولى في المدارس ومدتها .. تفاصيل

وفيات
وفيات الجمعة 16-8-2024اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة الله