كهرباء لبنان تعلن انقطاع التيار عن مرافق أساسية منها المطار والمرفأ

وطنا اليوم_أعلنت مؤسسة كهرباء (لبنان) اليوم السبت توقف التغذية بالتيار الكهربائي كليا على جميع الأراضي اللبنانية بما فيها المرافق الأساسية في لبنان كالمطار

ومرفأ بيروت والسجون.

وقالت المؤسسة إن التوقف جاء بسبب “الخروج القسري” لآخر مجموعة إنتاجية لمعمل (الزهراني) متبقية على الشبكة الكهربائية عن الخدمة بالكامل جراء نفاد خزين المعمل من الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل.

وأشارت إلى أن المؤسسة استنفدت جميع الإجراءات الاحترازية الممكنة من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة في ظل الظروف الحالية المختلفة.

وقالت المؤسسة إنها ستقوم بإعادة تشغيل المجموعات التي وضعت خارج الخدمة قسريا بما يتجانس مع الخزين الذي سيتوفر لديها بعد تأمين الوقود المستخدم لإنتاج الكهرباء بالكامل لصالحها ليتم من ثم إعادة التيار الكهربائي والتغذية تدريجيا إلى ما كانت عليه.