شركة محروقات تعلن إعسارها ومحكمة بداية عمان تعيّن وكلاء للإشراف على الإجراءات

وطنا اليوم_

أعلنت إحدى شركات المحروقات، التي تمتلك عددًا من المحطات، إعسارها نتيجة عدم قدرتها على سداد الديون المستحقة عليها، وذلك وفقًا للقوانين المعمول بها. وفي ضوء ذلك، قررت محكمة بداية عمان/الغرفة الاقتصادية تعيين محامي ومحاسب كوكلاء للإعسار، مع الإبقاء على صلاحية المدين في إدارة أعماله المعتادة تحت إشرافهما. كما ألزمت المحكمة جميع مديني الشركة بسداد أي التزامات مالية مستحقة لوكلاء الإعسار.

ودعت المحكمة جميع الدائنين إلى تقديم مطالباتهم إلى الوكيل خلال مدة ثلاثين يومًا من تاريخ نشر قرار الإعسار في الجريدة الرسمية، مع التأكيد على تسجيل القرار في سجل الشركات وسجل الإعسار لدى دائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارة.