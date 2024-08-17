أورنج تحتفل بيوم الشباب العالمي بإطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية لتعزيز الشمول المجتمعي

وطنا اليوم_عمان، 12 آب 2024 – بمناسبة يوم الشباب العالمي، الذي يحتفل به في 12 آب من كل عام، أعلنت شركة أورنج الأردن عن إطلاق سلسلة من المبادرات الرقمية التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز إسهامهم في المجتمع. تأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم وتنمية مهارات الشباب الرقمية من خلال مراكز أورنج الرقمية (ODC).

وتشمل المبادرات التي تسلط الضوء على أهمية الشمول الرقمي والتعليم التقني، برامج تدريبية وورش عمل تستهدف تطوير مهارات الشباب في مختلف المجالات الرقمية، بهدف تحسين فرصهم في سوق العمل وتعزيز مساهمتهم في التنمية المجتمعية.

وفي هذا السياق، أكدت أورنج أن هذه البرامج تأتي لتلبية احتياجات الشباب وتطلعاتهم، مشيرة إلى الآثار الإيجابية التي حققتها هذه المبادرات على مستوى الأفراد والمجتمع ككل. كما سلطت الضوء على الفيديو الترويجي الذي يعرض أبرز الإنجازات والمشاريع التي تم تنفيذها ضمن هذه المبادرات، والذي يمكن الوصول إليه من خلال الرابط التالي: [رابط الفيديو](https://we.tl/t-k1PNDLoRES).

واختتمت أورنج بيانها بالتأكيد على مواصلة دعمها للشباب الأردني وحرصها على تمكينهم من خلال توفير الأدوات والمعرفة اللازمة ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم.

https://we.tl/t-k1PNDLoRES