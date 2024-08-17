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هل سيقضي نتنياهو على حماس .. لواء إسرائيلي سابق يوضح

منذ ساعة واحدة
نتنياهو

وطنا اليوم_كشف اللواء السابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي إسحاق بريك، عن انطباعه خلال المرات التي التقى بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بريك في مقال بصحيفة معاريف، إنه التقى نتنياهو 6 مرات خلال الحرب، والانطباع لدي أنه يدرك جيدا استحالة القضاء على حماس.

 

وأضاف أنه على الرغم من ذلك، فإنه يواصل الحديث عن القتال حتى القضاء على حماس، مشيرا إلى أن ذلك الخطاب موجه لإرضاء المتطرفين الذين يجلسون معه في الائتلاف وناخبيه.

 

وأكد أن استمرار حرب الاستنزاف بين إسرائيل وحماس وحزب الله يستنزف إسرائيل ويدمرها ولا يقضي على حماس أو حزب الله.


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