الجغبير: غرف الصناعة تضع امكاناتها وخبراتها امام المغتربين الأردنيين الراغبين بالاستثمار في القطاع

وطنا اليوم_أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ان غرف الصناعة تضع امكاناتها وخبراتها امام المغتربين الاردنيين وغيرهم من الراغبين بالاستثمار في القطاع الصناعي بالمملكة، موضحا ان الغرفة على استعداد لمساعدة هؤلاء المستثمرين بما في ذلك مرحلة الاجراءات الخاصة بالتسجيل والحصول على التراخيص اللازمة للبدء بالاستثمار.

واضاف الجغبير خلال لقائه، الاربعاء، في مبنى غرفة صناعة عمان، الدكتور احمد ذوقان الهنداوي رئيس مجلس الاعمال الأردني في دبي وأعضاء من المجلس، بحضور اعضاء مجلس غرفتي صناعة الأردن وعمان، ان الأردن يمتلك بيئة استثمارية محفزة، كما يتوفر فيه فرص صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة، خصوصا وان القطاع الصناعي الأردني يمتلك إمكانيات ومقومات مميزة، وأن هناك فرصا عدة في المجالات الصناعية الواعدة، تساهم في نمو وازدهار الصناعة الوطنية.

من جهته أكد الدكتور الهنداوي ان رجال الاعمال الاردنيين في دولة الامارات العربية على استعداد للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والادارية بالأردن، سواء كان ذلك من خلال خبراتهم العملية او من خلال انشاء استثمارات تسهم في تشغيل الأيدي العاملة الوطنية، موضحا ان عملية تشجيع الاستثمار وجذب الاستثمارات تحتاج بداية الى عملية تطوير اداري واتمتة كافة القوانين المتعلقة بعملية اقامة الاستثمارات والاهتمام باصحاب الكفاءات لما لذلك من مصلحة وطنية، وكذلك

تعزيز التشريعات التي تحفظ حقوق المستثمرين ومعالجة التحديات ومعيقات الاستثمار .

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التعاون ما بين غرف الصناعة ومجلس الأعمال، بما يصب في تعزيز التبادل التجاري بين الاردن والامارات، وكذلك بحث آليات التكامل الاقتصادي والشراكة بين رجال الاعمال في البلدين، كما شهد اللقاء تقديم عرض من مجلس الاعمال الأردني في دبي وعرض حول القطاع الصناعي الأردني وأهم الحقائق والارقام الخاص بتطورات هذا القطاع.