المسلماني يفتتح مقره الانتخابي وسط دعم ومؤازرة منقطعة النظير

وطنا اليوم_ بحضور خمسة الآف مواطن أقام النائب الأسبق أمجد المسلماني، مساء اليوم الجمعة، حفل افتتاح مقره الانتخابي في منطقة جبل الحسين، بوجود حشود كبيرة من أبناء الدائرة الثانية عمّان .

وتوافد المؤيدون والمؤازرون من كل حدب وصوب للتعبير عن دعمهم المطلق ومؤازرته للمرشح المسلماني ، لما يمتاز به من سمعة طيبة في أوساط المجتمع الأردني بكل فئاته وشرائحه وإخلاصه لوطنه وشعبه ومليكه.

وبدأ إفتتاح المقر بٱي من الذكر الحكيم والسلام الملكي.

وتميز الإفتتاح بحضور واسع ولافت لأبناء الدائرة الثانية في العاصمة عمّان وضم مختلف الفئات الشبابية والنسائية كذلك السياسية والشعبية .

كما حضر الافتتاح شخصيات بارزة في العمل العام والنيابي؛ منهم النائب الأسبق خميس عطية ، و حمادة فراعنة ، عمر النبر ، وهايل الدعجة، وميادة شريم وغيرهم .

ورحب المسلماني في الكلمة التي ألقاها خلال الإفتتاح بالحضور الذين وفدوا لمقره الٱنتخابي، مؤكدًا أنها ثقة ووسام على صدره ووشاح على كتفه اليمين وتلقي على عاتقه المزيد من المسؤولية للدفاع عن قضاياهم؛ وإيصال صوتهم إلى مجلس النواب.

وشدد أنه سيعمل على التغيير من خلال توجهات جلالة الملك في التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري ، مشيرا إلى أن الأحزاب ستسير خلال ثلاث مراحل ليصل مجلس النواب لبرلمان حزبي كامل .

ودعا الملسماني الحشود للٱنضمام للأحزاب لأهميتها في تحقيق العدالة والتغيير والقدرة على تحقيق الفرق على أرض الواقع، وإيصال صوتهم للمعنيين من خلال الأحزاب .

وأعلن عن تحالف حزب إرادة مع كتلة نمو.

وألقت كل من ميادة شريم وخميس عطية والدكتور هايل الدعجة وعمر النبر كلمات أكدوا فيها أن المسلماني مؤهل لخوض المعركة الإنتخابية والوصول إلى قبة البرلمان لخبراته في المجال السياحي والشأن الإجتماعي.

وفي الختام حثوا الجماهير التصويت له وتمنوا له التوفيق في مسعاه.