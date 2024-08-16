ترامب: مساحة إسرائيل صغيرة ولطالما فكرت كيف يمكن توسيعها

وطنا اليوم:قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترمب، خلال مؤتمر عقده بين مناصريه، إن إسرائيل مجرد بقعة صغيرة مقارنة بهذه المساحة الشاسعة من الأرض، متسائلاً “هل هناك طريقة للتوسيع إنها صغيرة جدا”ً.

وقال ترامب إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أسرع وقت، لكنه انتقد أيضا دعوات وقف إطلاق النار.

وقال ترامب “منذ البداية، تعمل هاريس على تكبيل يد إسرائيل خلف ظهرها، وتطالب بوقف فوري لإطلاق النار، تطالب على الدوام بوقف إطلاق النار”.

وأضاف أن وقف الحرب “ليس من شأنه إلا منح حماس الوقت لإعادة تجميع صفوفها وشن هجوم جديد على غرار هجوم السابع من أكتوبر”.