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رئيس الوزراء يكرم شركة مصفاة البترول الأردنية

منذ ساعة واحدة
رئيس الوزراء يكرم شركة مصفاة البترول الأردنية

وطنا اليوم:كرّم دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شركة مصفاة البترول الأردنية، وذلك تقديراً لدورها البارز في تأمين متطلبات السوق المحلية من المشتقات النفطية ودعم التشغيل المحلي والمساهمة الفعالة في الاقتصاد الوطني.
وجاء هذا التكريم ضمن احتفالية “يوم الصناعة الأردنية”، حيث قدمت شركة مصفاة البترول الرعاية الذهبية لهذا الحدث الهام، ما يعكس التزامها العميق بدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتعتبر شركة مصفاة البترول الأردنية إحدى أهم الشركات في الأردن، حيث تؤدي دوراً رئيساً وحيوياً في تأمين احتياجات المملكة من المشتقات النفطية، فضلاً عن مساهمتها الفاعلة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، حيث يعكس هذا التكريم أهمية الدور الذي تقوم به الشركة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية ودعم المجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل
وعبّر الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول الأردنية المهندس عبدالكريم العلاوين عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، مؤكداً أن شركة مصفاة البترول الأردنية تلتزم دائمًا بتقديم أفضل ما لديها في خدمة الوطن والمواطن.
وأوضح أن هذا التكريم هو تتويج لجهود طويلة ومستمرة تبذلها الشركة في تأمين متطلبات السوق المحلية من المشتقات النفطية، جنبا إلى جنب مع دورها الاستراتيجي في التشغيل المحلي والاستثمار في الكفاءات الوطنية.
وأضاف العلاوين إن الشركة ستواصل دورها الفعال في دعم الاقتصاد الوطني عبر استراتيجياتها المستقبلية التي تركز على تعزيز الإنتاجية وتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية الشركة المستقبلية.
وأكد أن مصفاة البترول الأردنية ستبقى شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الأردن، مع الالتزام الدائم بالمسؤولية الاجتماعية ومعايير الجودة العالمية.


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