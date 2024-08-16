وصول سفينة كويتية إلى ميناء العقبة تحمل مساعدات إنسانية لغزة

وطنا اليوم:أفاد مصدر، بوصول باخرة من دولة الكويت إلى ميناء العقبة تحمل مساعدات إنسانية عاجلة لقطاع غزة.

من جهته قال نائب المدير العام للجمعية الكويتية لإلغاثة عمر الثويني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية “كونا”، إن المساعدات التي تحملها السفينة من المتوقع أن يتم دخولها إلى قطاع غزة بنهاية شهر أغسطس الجاري وذلك عبر المعابر البرية الحدودية مع القطاع.

وأضاف الثويني، أنه بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية سيتم تفريغ حمولة السفينة لنقلها برا وإدخالها عبر المعابر البرية إلى غزة.