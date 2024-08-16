منتسب عراقي يتسبب باحراج لبلاده مع الاردن ويوقف دورات مهمة لحرس الحدود

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، عن تشكيل مجلس تحقيقي بحق منتسب “يسعى للشهرة” على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن قام بفعل “أجرح العراق مع الأردن”.

وقالت الوزارة في بيان إن “مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعًا فيديويًا لأحد منتسبي وزارة الداخلية – قيادة قوات الحدود وهو يطلب رفع العلم العراقي داخل صف دراسي في المملكة الاردنية الهاشمية”.

وأضافت أن “هذه الدورات جزء من مساعدات دولية بدون مقابل، وهي دورات اسهمت في تطوير كفاءة مقاتلي قوات الحدود ومقامة في الاردن ولا يشترط فيها وجود علم عراقي داخل الصف الدراسي كونها مؤسسة عسكرية وتدريبية اردنية، ويتم رفع العلم العراقي عند تخرج الدورة، كما يمنع دخول الهواتف الى داخل المؤسسة التدريبية”.

وتابعت أن “المنتسب قام بإدخال هاتفه بطريقة ممنوعة متجاوزاً الانظمة والقوانين لهذه المؤسسة واتفق مع زميله على تصويره اثتاء القيام بحركته، وارسال المقطع الى اخيه لنشر الفيديو وتحقيق غايات شخصية هدفها الشهرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مخالفاً الضابط العراقي المسؤول عنه في الدورة، مما سبب إحراجاً بين قيادة قوات الحدود والمؤسسات التدريبية في المملكة الاردنية الهاشمية، توقفت بسببها دورات مهمة كانت تقام فيها”.

وأكدت أنه “على إثر ذلك شكلت وزارة الداخلية مجلساً تحقيقياً بحق المنتسب اعلاه واودعته التوقيف على ذمة التحقيق”.