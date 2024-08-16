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العيسوي يشارك في تشييع جثمان صالح رجائي المعشر

منذ 7 ثواني
العيسوي يشارك في تشييع جثمان صالح رجائي المعشر

وطنا اليوم:مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، شارك رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الجمعة، في تشييع جثمان صالح المعشر ، نجل نائب رئيس الوزراء الأسبق رجائي المعشر .
ونقل العيسوي، خلال تشييع جثمان المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذويه وعموم آل المعشر، سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جنانه.
وحضر تشييع الجثمان مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي


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