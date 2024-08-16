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الأمم المتحدة تطلب هدنة 7 أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال

منذ ساعة واحدة
الأمم المتحدة تطلب هدنة 7 أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال

وطنا اليوم:طالبت الأمم المتحدة، الجمعة، بهدنة لسبعة أيام في غزة لتلقيح 640 ألف طفل ضد شلل الأطفال.
وأفادت منظمة الصحة العالمية بأن وكالات الأمم المتحدة تريد تقديم لقاح شلل الأطفال الفموي النوع 2 للأطفال تحت سن العاشرة في وقت لاحق هذا الشهر.
وأضافت “في غياب الهدن الإنسانية، لن يكون من الممكن تنفيذ الحملة”.
وفي يوليو الماضي، كشفت منظمة الصحة العالمية، أن هناك احتمال كبير لخطر تفشي فيروس شلل الأطفال في أنحاء قطاع غزة وما حوله بسبب الوضع الصحي المزري وكذلك تدهور نظام الصرف الصحي في القطاع الفلسطيني المنكوب بالحرب.
وقال أياديل ساباربيكوف، رئيس فريق الطوارئ الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية، إنه تم رصد فيروس شلل الأطفال من عينات من مياه الصرف الصحي في غزة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين في جنيف عبر رابط فيديو من القدس”هناك خطر كبير لانتشار فيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح في غزة، ليس فقط بسبب اكتشافه بل بسبب الوضع السيئ للغاية فيما يتعلق بالصرف الصحي للمياه”.
وأوضح بالقول: “قد ينتشر أيضا على المستوى الدولي، في مرحلة صعبة جدا”.
وشلل الأطفال هو فيروس شديد العدوى يمكن أن يغزو الجهاز العصبي ويسبب الشلل، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة.
ويحذر مسؤولو الصحة العامة ومنظمات إغاثة من أنه إذا لم تتوفر خدمات صحية مناسبة، سيصبح سكان غزة على وجه الخصوص عُرضة لتفشي الأمراض.


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