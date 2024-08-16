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الميثاق الوطني يعقد لقاءً حاشدًا في الرمثا

منذ ساعتين
الميثاق الوطني يعقد لقاءً حاشدًا في الرمثا

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً جماهيريًا كبيرًا في ديوان الرمضان، مدينة الطرة بالرمثا، يوم الخميس، بحضور أمين عام الحزب، الدكتور محمد حسين المومني، ورئيس مجلس النواب السابق وعضو القائمة الوطنية، احمد الصفدي، ورئيس لجنة الفروع، ضيف الله أبو عاقولة، إلى جانب أعضاء المكتب السياسي ورؤساء الهيئات الإدارية في إربد والقصبة والألوية.
كما شارك في اللقاء وجهاء سهل حوران والرمثا، اضافة الى حضور واسع ومتنوع من المواطنين الذين توافدوا بكثافة لدعم مسيرة الحزب.
في كلمته، استعرض المومني البرنامج الانتخابي لحزب الميثاق الوطني، حيث ركز على أهداف الحزب وطموحاته في المرحلة المقبلة، مشددًا على أهمية الدور الذي يلعبه الحزب في تقديم رؤى واضحة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في الأردن.
وأجمع المتحدثون، ومن بينهم ، رئيس مجلس النواب السابق، الصفدي، ومدير مكتب الطرة، شاهر رمضان، ورئيس فرع الرمثا، أحمد عبده الشقران، ومساعد الأمين العام لشؤون الشباب، جمال الرقاد، وعضو القائمة الوطنية، محمد الحجوج، في كلماتهم، على أن الأحزاب السياسية تُعدّ الركيزة الأساسية للديمقراطية.
وأوضحوا ان الاحزاب تساهم في تنظيم الحياة السياسية وتوجيه طاقات المواطنين نحو العمل الجماعي والتغيير الإيجابي.
كما دعوا، الحضور والمواطنين، إلى المشاركة الفعّالة في الانتخابات القادمة من خلال التوجه إلى صناديق الاقتراع، مؤكدين على ضرورة التصويت لقائمة الميثاق.
واعتبروا أن الانضمام إلى الحزب يُعدّ خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المشتركة، وأن قوة الحزب تكمن في دعمه من قبل القاعدة الشعبية.
واختتم اللقاء بنقاش سياسي موسع، شارك فيه عدد من الحضور، حيث جرت مناقشات عميقة حول التحديات الراهنة وسبل التعامل معها.
وقد أيد الحضور بالإجماع التصويت لقائمة الميثاق في الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى الانتساب للحزب، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الحزب على تحقيق التغيير المنشود وتحقيق طموحات المواطنين.


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