الأحضان بين الزوجين وفوائدها/ بقلم د. عطا أبو الحاج

اولا :- انواع الاحضان
1-الحضن السريع/ هو الحضن الذى يعبر عن الحب والاهتمام وقد يستغرق ثوانى ويكون فى بداية اليوم عند الذهاب الزوجين الى العمل او عند الدخول للنوم
2-الحضن الطويل / وهويستغرق وقت اطول كتعبيرعن الرغبة فى الوجود فى حياة الاخر وعدم مفارقته
3-الحضن القوي / اى الحضن الذى يعصرالزوج الزوجة ويضمها بشدة الى صدره بقوة كتعبير عن الإحتياج والحنين إلى شريك الحياة والاحساس بالحب الشديد
4-الحضن من الخلف / عندما تكون الزوجة مشغولة ويحضنها الزوج من ظهرها كتعبير عن الإهتمام ومشاركتها حياتها ونشاطتها
5-حضن المروحة / عندما يحمل الزوج زوجته وهو يحضتها ويلف بها مثل المروحة كتعبير عن مدى سعادته وفرحته بها ( فرحة اللقاء )
6-الحضن مع تحريك اليد على الراس / عندما يحضن الزوج زوجته ويضع يده على شعرها ويحرك يده عليه كتعبير عن الحب المملؤء حنان ودف
7-الحضن مع تحريك اليد على الظهر / عندما يحضن الزوج زوجته او العكس ويملس ويحرك يده على ظهرها برفق كتعبير عن المؤازرة والمواساة والحنان والاحساس بها وبكل ما تعانيه
8-الحضن الدائري / فيه يحضن الزوج زوجته ويلف بها لفة خفيفة كتعبير عن انها مصدر الفرحة والسعادة التى فى حياته
9- حضن الرقص / عندما يرقص الزوجين معا رقصا كلاسيكيا
ثانيا :- فوائد الاحضان بين الزوجين
1-يقوي جهاز المناعة فى الجسم
2-تزيد من افراز هومونات الدوبامين والسيروتونين المنتجة للسعادة الراحة والاطمئنان
3-تخفف من الإحساس بالتعب والإجهاد
4-يقلل من الاحساس بالخوف والقلق والتوتر
5-تقلل من الاحساس بالاكتئاب
6-تزيد من التفاهم والتواصل بين الزوجين
7-تزيد من الاحساس بالثقة بالنفس
8-تزيد من الرغبة الجنسية بينهم
9-تقلل من امراض القلب والدم
10- التقليل من الشعور بالالم فى الجسم
11- يحسن من انتظام ضربات القلب
12-يزيد من انتظام وتحسين وظائف أعضاء الجسم
13- يزيد الشعور بالاقبال على الحياة
14- يزيد من الرغبة فى العمل والإنتاج
15-يزيد الشعور بالامان النفسى
16-يعطى احساس بان شريك الحياة يشعر بك
17- يزيل معظم الخلافات الزوجية ويهدئ الصراعات بينهم
ثالثا :- كم حضن نحتاج يوميا
1-يحتاج كل زوج وزوجة من 8 الى 12 حضن يوميا لضمان أستمرار السعادة الزوجية والراحة النفسية ودفئ المشاعر وتاججها
رابعا :- لمن نعطى الأحضان
1- لنفسك 2-الزوج 3-الزوجة 4-الاولاد
5-الأهل 6- الأقارب 7-الأصدقاء 8- الأحباء
الأحضان بين الزوجين وفوائدها/ بقلم د. عطا أبو الحاج
اولا :- انواع الاحضان