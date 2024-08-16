الأحضان بين الزوجين وفوائدها/ بقلم د. عطا أبو الحاج

اولا :- انواع الاحضان

1-الحضن السريع/ هو الحضن الذى يعبر عن الحب والاهتمام وقد يستغرق ثوانى ويكون فى بداية اليوم عند الذهاب الزوجين الى العمل او عند الدخول للنوم

2-الحضن الطويل / وهويستغرق وقت اطول كتعبيرعن الرغبة فى الوجود فى حياة الاخر وعدم مفارقته

3-الحضن القوي / اى الحضن الذى يعصرالزوج الزوجة ويضمها بشدة الى صدره بقوة كتعبير عن الإحتياج والحنين إلى شريك الحياة والاحساس بالحب الشديد

4-الحضن من الخلف / عندما تكون الزوجة مشغولة ويحضنها الزوج من ظهرها كتعبير عن الإهتمام ومشاركتها حياتها ونشاطتها

5-حضن المروحة / عندما يحمل الزوج زوجته وهو يحضتها ويلف بها مثل المروحة كتعبير عن مدى سعادته وفرحته بها ( فرحة اللقاء )

6-الحضن مع تحريك اليد على الراس / عندما يحضن الزوج زوجته ويضع يده على شعرها ويحرك يده عليه كتعبير عن الحب المملؤء حنان ودف

7-الحضن مع تحريك اليد على الظهر / عندما يحضن الزوج زوجته او العكس ويملس ويحرك يده على ظهرها برفق كتعبير عن المؤازرة والمواساة والحنان والاحساس بها وبكل ما تعانيه

8-الحضن الدائري / فيه يحضن الزوج زوجته ويلف بها لفة خفيفة كتعبير عن انها مصدر الفرحة والسعادة التى فى حياته

9- حضن الرقص / عندما يرقص الزوجين معا رقصا كلاسيكيا

ثانيا :- فوائد الاحضان بين الزوجين

1-يقوي جهاز المناعة فى الجسم

2-تزيد من افراز هومونات الدوبامين والسيروتونين المنتجة للسعادة الراحة والاطمئنان

3-تخفف من الإحساس بالتعب والإجهاد

4-يقلل من الاحساس بالخوف والقلق والتوتر

5-تقلل من الاحساس بالاكتئاب

6-تزيد من التفاهم والتواصل بين الزوجين

7-تزيد من الاحساس بالثقة بالنفس

8-تزيد من الرغبة الجنسية بينهم

9-تقلل من امراض القلب والدم

10- التقليل من الشعور بالالم فى الجسم

11- يحسن من انتظام ضربات القلب

12-يزيد من انتظام وتحسين وظائف أعضاء الجسم

13- يزيد الشعور بالاقبال على الحياة

14- يزيد من الرغبة فى العمل والإنتاج

15-يزيد الشعور بالامان النفسى

16-يعطى احساس بان شريك الحياة يشعر بك

17- يزيل معظم الخلافات الزوجية ويهدئ الصراعات بينهم

ثالثا :- كم حضن نحتاج يوميا

1-يحتاج كل زوج وزوجة من 8 الى 12 حضن يوميا لضمان أستمرار السعادة الزوجية والراحة النفسية ودفئ المشاعر وتاججها

رابعا :- لمن نعطى الأحضان

1- لنفسك 2-الزوج 3-الزوجة 4-الاولاد

5-الأهل 6- الأقارب 7-الأصدقاء 8- الأحباء