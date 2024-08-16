شبح درنة يطل .. سيول ليبيا تمسح أحياء وتخنق 3 أطفال

وطنا اليوم:منذ أيام والسيول تجتاح عدة مدن في الجنوب الليبي، غامرة أحياء برمتها.

ففي منطقة تهالا القريبة من الحدود الليبية الجزائرية، غمرت المياه خلال الساعات الماضية شوارع وأغرقت مزارع.

فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ اليوم الجمعة وفاة 3 أطفال في تهالة جراء السيول، بينما لا تزال الجهود مستمرة لإنقاذ باقي العالقين.

وأوضح عميد البلدية أحمد كليكلي في تصريحات صحفية أن مياه الأمطار غمرت أحياء البلدية بالكامل، مشيراً إلى الحاجة لأغطية وخيام في أقرب وقت ممكن

انهيار طريق دولي

إلى ذلك، أفاد مصدر بانقطاع الاتصالات في منلطق العوينيات وتهالة وبركت وغات، فضلا عن انهيار طريق التوم الحدودي بين مدينة القطرون و تشاد و النيجر.

من جهتها أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان تشكيل لجنة طوارئ واستجابة سريعة لمدينة غات برئاسة نائب رئيس الوزراء سالم الزادمة وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتعامل مع سوء الأحوال الجوية بالمنطقة

وأعادت تلك المشاهد إلى أذهان الليبيين كارثة الفيضانات المدمّرة التي ضربت مدينة درنة في سبتمبر من العام الماضي (2023)، وأودت بحياة آلاف الأشخاص ودمّرت البنية التحتية.

ففي في 10 سبتمبر الماضي، اجتاح إعصار “دانيال” عدة مناطق شرق ليبيا، أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة بالإضافة إلى درنة التي كانت المتضرر الأكبر إذ انهار أحد كبرى سدودها، مخلفا آلاف القتلى والمفقودين إلى جانب أضرار مادية كبيرة.