الأردني عمر صلاح عن بيان اتحاد الكرة: ما في منه

وطنا اليوم:قال اللاعب الأردني المحترف في صفوف نادي الوكرة القطري عمر صلاح رداً على بيان الاتحاد الأردني لكرة القدم الذي يتحدث عن امتناع اللاعب عن تمثيل المنتخب: “ما في منه”.

وقال اللاعب في تسجيل صوتي له: “هذا الكلام ما في منه، وسأخرج بفيديو توضيحي لشرح القصة بالتفصيل”.

واستهجن الاتحاد الأردني لكرة القدم، امتناع اللاعب الأردني والمحترف بالدوري القطري عمر صلاح، عن تمثيل المنتخب الوطني الأول في الاستحقاقات القادمة.

وأكد الاتحاد الأردني، في بيان له مساء اليوم الخميس، أن اللاعب عمر صلاح كان ضمن الخيارات الفنية للنشامى خلال الفترة الماضية، حيث تم التواصل معه قبل مواجهتي طاجيكستان والسعودية، ليقوم بالاعتذار عن التجمع بسبب ظروفه الخاصة، كما قام الجهاز الفني بقيادة المدرب جمال سلامي بالتواصل معه مجددا منذ استلامه المهمة مؤكدين أنه ضمن خياراتهم للمرحلة المقبلة.

وأوضح الاتحاد أنه قام بإرسال كتاب الاستدعاء الرسمي بناء على اختيارات مدرب النشامى للاعب عمر صلاح لمواجهتي الكويت وفلسطين في أيلول المقبل، ليتفاجأ الاتحاد بقيام اللاعب بالامتناع عن تمثيل المنتخب بكتاب خطي، عازيا السبب لعدم تواجده بالتجمعات السابقة.

وشدد ، على أن تمثيل المنتخب الوطني يُعد شرفًا عظيمًا ومصدر فخر واعتزاز لكل لاعب يحظى بهذه الفرصة المميزة، وأن مسيرة المنتخب لا تعتمد على لاعب بعينه، حيث أن ارتداء قميص النشامى ليس مجرد مسؤولية رياضية أو خيار مهني، بل هو تجسيد للروح الوطنية والانتماء العميق للوطن قيادة وشعبا