صور هنية والسنوار تزين مقاعد البرلمان التركي خلال خطاب عباس

وطنا اليوم:برزت صور القائد الراحل لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، والرئيس الحالي يحيى السنوار خلال الخطاب الذي ألقاه رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أمام البرلمان التركي، الخميس 15 أغسطس/ آب 2024.

وأجاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعوة من البرلمان التركي لإلقاء خطاب في جلسة استثنائية، وذلك في خطوة جاءت ردا على خطاب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في الكونغرس الأمريكي.

وعلى مقاعد البرلمان، وضع نواب صوراً القائد الراحل لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، والرئيس الحالي يحيى السنوار، كما ارتدى الكثير منهم الكوفية الفلسطينية.

وشهد دخول الرئيس الفلسطيني إلى قاعة البرلمان استقبالاً حاراً، كما صفق الحضور لمحمود عباس خلال خطابه بشكل مكثف، في رسالة مضادة لما شهده الكونغرس الأمريكي من ترحيب بنتنياهو على الرغم من كل الأكاذيب التي ادعاها.

وتأتي كلمة عباس في البرلمان التركي بينما تشن إسرائيل وبدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر 2023، حرباً مدمرة على غزة خلفت أكثر من 132 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.