بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

موسكو: : استمرار الاتصالات مع عمّان حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

منذ ساعة واحدة
موسكو: : استمرار الاتصالات مع عمّان حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

وطنا اليوم:أكد السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.
وقال ديسياتنيكوف: “نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة”.
وأضاف: “تستخدم موسكو وعمان كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب”.
يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ازدادت محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن عبر سوريا.
ويضطر حرس الحدود الأردنيون في الكثير من الأحيان إلى الدخول في اشتباك مسلح مع المهربين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:13

نقابة الأطباء الأردنية تنفذ حملة تبرع بالدم لغزة

11:04

ابن إسماعيل هنية يفجر مفاجأة حول طريقة اغتيال والده

10:58

شبح درنة يطل .. سيول ليبيا تمسح أحياء وتخنق 3 أطفال

10:50

الأردني عمر صلاح عن بيان اتحاد الكرة: ما في منه

10:22

وفيات الجمعة 16-8-2024

10:19

الصبيحي عن استثمار الضمان: تدخّلات يجب أن تتوقف

10:11

صور هنية والسنوار تزين مقاعد البرلمان التركي خلال خطاب عباس

09:52

الخارجية : المتهم المعتقل في أمريكا المدعو حنيحن ليس أردنيا

09:44

اكتشاف ثلاثة إصابات بـ جدري القردة في باكستان لأشخاص قادمين من الإمارات

09:27

هجوم المستوطنين على جيت.. واشنطن تستنكر وحماس والجهاد تدعوان لانتفاضة

09:20

ترامب لنتنياهو: حقق نصرك في غزة بسرعة لأن القتل يجب أن يتوقف

09:13

البنتاغون: 40 ألف جندي أميركي موجودون حاليا في الشرق الأوسط

وفيات
وفيات الجمعة 16-8-2024اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة الله