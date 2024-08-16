موسكو: : استمرار الاتصالات مع عمّان حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات

وطنا اليوم:أكد السفير الروسي لدى الأردن غليب ديسياتنيكوف استمرار الاتصالات بين موسكو وعمّان عبر كافة القنوات المتاحة، في إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

وقال ديسياتنيكوف: “نجري اتصالات منتظمة مع الشركاء الأردنيين على هذا الصعيد، فالمشكلة معقدة ومتعددة الجوانب، وتتطلب مشاركة وتعاون كافة العواصم المهتمة”.

وأضاف: “تستخدم موسكو وعمان كافة قنوات الاتصال لتنسيق الإجراءات في مكافحة تهريب المخدرات، والإرهاب”.

يشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ازدادت محاولات تهريب المخدرات إلى الأردن عبر سوريا.

ويضطر حرس الحدود الأردنيون في الكثير من الأحيان إلى الدخول في اشتباك مسلح مع المهربين.