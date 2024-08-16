اكتشاف ثلاثة إصابات بـ جدري القردة في باكستان لأشخاص قادمين من الإمارات

وطنا اليوم:أفادت وكالة رويترز، باكتشاف إصابة 3 أشخاص بجدري القرود في مطار بيشاور في باكستان قادمين من الإمارات العربية المتحدة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من احتمالية ظهور حالات جديدة من جدري القرود في أوروبا بعد إعلان السويد تسجيل أول حالة إصابة بالمرض.

ويأتي هذا التحذير في ظل تسجيل ما لا يقل عن 548 حالة وفاة منذ بداية العام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سلالة أكثر عدوى وخطورة من الفيروس.

والأربعاء، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن انتشار جدري القرود في إفريقيا أصبح يمثل حالة طوارئ صحية عالمية، وهو أعلى مستوى من التحذير الذي يمكن أن تطلقه المنظمة.

وحتى الآن، تم تسجيل 38,465 إصابة بهذا المرض في 16 دولة إفريقية منذ كانون الثاني/ يناير 2022، و1,456 وفاة، مع زيادة نسبتها 160% في عدد الحالات خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وفقاً للبيانات الصادرة الأسبوع الماضي عن وكالة الصحة التابعة للاتحاد الإفريقي.

وفي أعقاب إعلان السويد عن رصد أولى حالات التفشي الجديد للمرض في أوروبا، أشار المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا إلى أن هذا التطور “يعكس بوضوح ترابط العالم”، مضيفاً أنه من المرجح اكتشاف حالات جديدة مستوردة من السلالة الجديدة في أوروبا خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وأعلنت وكالة الصحة العامة في السويد الخميس عن تسجيل أول إصابة بالسلالة الجديدة من جدري القرود خارج إفريقيا.

وذكرت الوكالة في بيان لها أن “الشخص المصاب كان بحاجة إلى رعاية في ستوكهولم، وتم تشخيص إصابته بجدري القردة نتيجة للسلالة 1، وهي أول حالة يتم تشخيصها بهذه السلالة خارج القارة الإفريقية”.