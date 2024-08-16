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عاجل – وسائل إعلام سورية: دوي انفجارات في سماء حمص وسط البلاد
منذ ساعة واحدة
وطنا اليوم_
أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في سماء حمص وسط البلاد.
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24 ساعة
04:04
الاحتلال: لا نستطيع تأكيد إصابة محتجزتين بغزة
03:02
أول تعليق من قطر بعد اجتماع الوسطاء بشأن غزة
02:22
صدور إرادات ملكية بالبطاينة وخوري والهنداوي والطراونة
00:25
عاجل .. وصول 11 طفلاً غزياً إلى الأردن لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان
00:19
الخصاونة يكرم 100 شركة حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة
23:20
عاجل لماذا تتمركز قوات الاحتلال في مناطق بعيدة ؟ فايز الدويري يجيب
22:16
صاروخ من لبنان تسبب في حريق بالجليل الأعلى
21:13
“حرب المجانين” .. نتنياهو يطلب من غانتس إعادة 19 ألف دولار .. ما القصة؟
20:40
الخصاونة يكرم 100 شركة حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة
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شؤون اقتصادية
منوعات
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اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
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