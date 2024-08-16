بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

عاجل – وسائل إعلام سورية: دوي انفجارات في سماء حمص وسط البلاد

منذ ساعة واحدة
عاجل – وسائل إعلام سورية: دوي انفجارات في سماء حمص وسط البلاد

وطنا اليوم_

أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في سماء حمص وسط البلاد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
04:04

الاحتلال: لا نستطيع تأكيد إصابة محتجزتين بغزة

03:02

أول تعليق من قطر بعد اجتماع الوسطاء بشأن غزة

02:22

صدور إرادات ملكية بالبطاينة وخوري والهنداوي والطراونة

00:25

عاجل .. وصول 11 طفلاً غزياً إلى الأردن لتلقي العلاج في مركز الحسين للسرطان

00:19

الخصاونة يكرم 100 شركة حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة

23:20

عاجل لماذا تتمركز قوات الاحتلال في مناطق بعيدة ؟ فايز الدويري يجيب

22:16

صاروخ من لبنان تسبب في حريق بالجليل الأعلى

21:13

“حرب المجانين” .. نتنياهو يطلب من غانتس إعادة 19 ألف دولار .. ما القصة؟

20:40

الخصاونة يكرم 100 شركة حققت تميزاً في تشغيل الأيدي العاملة

20:22

الحسين اربد: مستعدون لدفع مليون دولار لضم يزن النعيمات

20:10

إرادات ملكية بالبطاينة وخوري والهنداوي والطراونة

20:07

إرادة ملكية بتعيين 4 محافظين (اسماء)

وفيات
اللواء الركن الطيار عبود سالم حسن في ذمة اللهوفيات الخميس 15-8-2024وفيات الأربعاء 14-8-2024الحاج سعد الدين الزميلي في ذمة اللهوفيات الثلاثاء 13-8-2024