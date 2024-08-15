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صاروخ من لبنان تسبب في حريق بالجليل الأعلى

منذ 18 ثانية
صاروخ من لبنان تسبب في حريق بالجليل الأعلى

وطنا اليوم _تسبب صاروخ أطلق من جنوب لبنان، الخميس، نحو منطقة الجليل شمالي إسرائيل، في حريق بكيبتوس “شامير”، وفق إعلام عبري.

 

وقالت القناة (12) العبرية: “اندلع حريق في منطقة مفتوحة بكيبوتس شامير بالجليل إثر سقوط صاروخ أطلق من لبنان”.

 

وفي وقت سابق الخميس، أعلن “حزب الله”، استهداف مستوطنة شامير الجديدة شمالي إسرائيل للمرة الأولى بصواريخ الكاتيوشا.

 

وقال الحزب في بيان، إن قواته “أدخلت على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة شامير وقصفتها لأول مرة بصليات من صواريخ الكاتيوشا”.

 

وتابع أن الاستهداف جاء “ردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصا في مدينة مرجعيون وإصابة مدنيين فيها”.


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