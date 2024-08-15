“حرب المجانين” .. نتنياهو يطلب من غانتس إعادة 19 ألف دولار .. ما القصة؟

وطنا اليوم_بينما تستمرّ الحرب الإسرائيليّة على غزّة، والتي يعتقد فيها معظم الإسرائيليين وشركاؤهم الأميركيين أنّ نتنياهو لا يريد إنهاءها، تزداد التوترات الداخلية بين نتنياهو غالانت من جهة، ونتنياهو غانتس من الجهة المقابلة.

مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، طالب زعيم حزب الوحدة الوطنية بيني غانتس، بإعادة مبلغ 70 ألف شيقل (ما يعادل 19 ألف دولار أميركي)، ووهي تكاليف رحلة قام بها غانتس إلى الولايات المتحدة وبريطانيا خلال توليه منصبًا وزاريًا في الحكومة، حيث أرسل مكتب رئيس الوزراء رسالة رسمية إلى غانتس يطالب فيها بإعادة الأموال، مشيرًا إلى أنّ نتنياهو لم يمنح موافقته المسبقة على تلك الرحلة، يأتي هذا التوتر على خلفية إعلان غانتس، في أوائل يوليو الماضي، انسحاب حزبه من الحكومة التي تشكلت في أكتوبر الماضي.

وفي بيان أصدره مكتب نتنياهو، جاء فيه: “لم يحصل غانتس على إذن رسمي للقيام برحلته إلى الولايات المتحدة، كما تقتضي الإجراءات… وقد تم إبلاغ غانتس وفريقه قبل مغادرته بأن الرحلة تعدّ خاصة؛ لذا فإن مكتب رئيس الوزراء لن يتحمل تكاليفها… وبالتالي، يُطلب من غانتس إعادة المبلغ إلى خزينة الدولة”.

من جانبه، رد مكتب غانتس على هذه المطالبات قائلاً: “كانت هذه رحلة سياسية ذات أهمية كبيرة، تمت أثناء تولي غانتس منصب وزير في حكومة الحرب… خلالها، التقى بكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، بمن فيهم نائب الرئيس ووزير الدفاع ووزير الخارجية وأعضاء الكونغرس، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني ووزير خارجيته؛ كل ذلك لضمان الحفاظ على المصالح الأمنية الحساسة لإسرائيل”.

وأضاف مكتب غانتس بسخرية: “ننصح رئيس الوزراء وفريقه بأن يُظهروا الحزم والاهتمام كليهما اللذين يُظهرونهما في متابعة إعادة نفقات غانتس، لإعادة مختطفينا من غزة وسكان الشمال إلى منازلهم”.