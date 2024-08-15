انتخاب مجلس إدارة نادي الأرينا برئاسة د. ماهر الحوراني

وطنا اليوم:عقد يوم الخميس الموافق 15 / 8 / 2024 اجتماع أعضاء الهيئة العامة لنادي الأرينا في جامعة عمان الأهلية، حيث استهل د. محمد المبيضين الحديث بالنيابة عن عطوفة الدكتور ماهر الحوراني بالترحيب بالأعضاء وممثلي وزارة الشباب رئيس قسم الأندية السيد محمود الكيلاني وزملائه السيد زياد جودة و السيد محمد سريس، وتحدث عن إنجازات النادي على مدار الأعوام السابقة والأنشطة والحملات واللقاءات الرياضية التي عقدها النادي، وأكد على عودة النادي بصورة أفضل لخدمة الحركة الرياضية والشبابية في خدمة الوطن في ظل راعي المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم .

وتحدث السيد نادر سويدان عن ملخص التقرير المالي للنادي عن الأعوام 2021،2022،2023 وأكد السيد نادر سويدان ان الدعم المتواصل من عطوفة الدكتور ماهر الحوراني للنادي كان الحافز والركيزة لاستمرار النادي لسنوات عديدة.

ومن ثم تم إجراء التصويت على رئيس وأعضاء النادي، حيث تمت الموافقة بالتزكية وبحضور 65 عضواً على عطوفة الدكتور ماهر الحوراني رئيساً، وعضوية السادة كل من التالية أسمائهم: د. محمد مبيضين، زهير العباسي، نادر سويدان، احمد ماهر الحوراني، م. أحمد عمر الحوراني، د. إياد شعبان، د. غالب عريقات، حسام السيد.

فيما تم انتخاب مجلس إدارة النادي لمدة ثلاث سنوات بالتزكية.