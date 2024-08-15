انخفاض درجات الحرارة في الأردن خلال عطلة نهاية الأسبوع

وطنا اليوم:تبقى الأجواء لطيفة في مختلف مناطق الأردن بداية الليلة، بحيث تكون مناسبة للأنشطة الخارجية، وتتراوح درجات الحرارة في العاصمة عمان بين 21 و24 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف الجمعة لتصبح حول معدلاتها، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويكون حارا في مناطق البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما السبت، ترتفع درجات الحرارة قليلا، ويكون الطقس صيفيا اعتياديا وحارا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، وذلك بحسب “طقس العرب”.