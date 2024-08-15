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الحنيطي يتفقد جاهزية مؤتمر ومعرض سوفكس 2024

منذ ساعة واحدة
الحنيطي يتفقد جاهزية مؤتمر ومعرض سوفكس 2024

وطنا اليوم:تفقد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الخميس، التحضيرات والتجهيزات النهائية لمؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس 2024، والذي سيقام في الأول من أيلول المقبل بنسخته الرابعة عشرة، في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وجال اللواء الركن الحنيطي، بحضور عدد من كبار ضباط القوات المسلحة في مختلف أقسام وأجنحة المعرض، واطلعوا على التحضيرات النهائية لإقامته، إضافةً إلى استعداد وجاهزية تشكيلات القوات المسلحة المشاركة بالتمرين الذي سينفذ خلال المعرض.
وأشاد اللواء الركن الحنيطي بالجهود القائمة لإنهاء التحضيرات بالجدول الزمني المحدد لهذا المعرض العسكري الدولي، والذي يعد فرصة ثمينة للالتقاء مع الدول الشقيقة والصديقة في مجال بحث وتطوير الصناعات الدفاعية، واخر ما وصل إليه هذا القطاع.
يشار إلى أن مؤتمر ومعرض العمليات الخاصة سوفكس تأسس عام 1996 بتوجيهات ملكية سامية، ويعد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، ويتضمن جلسات نقاشية وندوات شاملة يتحدث فيها كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين من مختلف دول وجيوش العالم، للاستفادة من الخبرات المتبادلة في مجال العمليات الخاصة والصناعات الدفاعية بين الدول المشاركة


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