إنقاذ ثلاثة أطفال إثر حريق شقة في عمان

وطنا اليوم:قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الامن العام ان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حريق شب داخل شقة بالطابق الارضي لعمارة مكونة من اربعة طوابق بمنطقة المنارة

اذ نتج عن الحريق إصابة أربعة أشخاص بضيق في التنفس أثر استنشاقهم للغازات المنبعثة عن الحريق ، وبمهنية عالية واحترافية في أداء الخدمة الاسعافية فقد تمكنت فرق الإسعاف المتخصصة من اجراء عملية إنعاش قلبي رئوي ناجحة لثلاثة أطفال بعد ان فقدو العلامات الحيوية.

هذا وعملت فرق الاطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بالكامل بينما تولت فرق الاسعاف إكمال الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم الى مستشفى البشير الحكومي لتلقي العلاج اللازم ،وتم فتح تحقيق لمعرفه سبب الحريق.