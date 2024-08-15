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بدء تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط

منذ 56 ثانية
بدء تقديم طلبات الالتحاق في كليات المجتمع الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط

وطنا اليوم:أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد/ التابعة لمجلس التعليم العالي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية في كليات الجامعات الأردنية الرسمية لمرحلة الدبلوم المتوسط ستبدأ اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 15-8-2024 وحتى الساعة الثانيـة عشرة ليلاً من يوم الخميس الموافق 22-8-2024، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للوحدة (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الوزارة مدير وحدة تنسيق القبول الموحد، مهند الخطيب، أن آلية تقديم الطلب تتم عبر قيام الطالب الأردني (الحاصل على معدل 50% فأكثر) بالدخول إلى الموقع الإلكتروني المشار إليه أعلاه وسيجد طلبين للالتحاق هما: طلب الالتحاق في الكليات الجامعية المتوسطة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، وكلية الطفيلة التقنية المتوسطة التابعة لجامعة الطفيلة التقنية، وتخصصات الدبلوم المتوسط في جامعة العلوم الإسلامية العالمية، والمركز الجغرافي الملكي الأردني للعلوم المساحية والجيومكانية، وأكاديمية الأمير حسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية/الموقر، ويتضمن 20 خياراً.
ويقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (10) عشرة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.

أما الطلب الثاني، فهو طلب الالتحاق الخاص بكليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية التابعتين لوزارة الصحة، ويتضمن (10) عشرة خيارات ، حيث يقوم الطالب بدفع رسم تقديم طلب الالتحاق والبالغ قيمته (5) خمسة دنانير أردنية بعد تعبئة طلب الالتحاق، وذلك باستخدام آلية الدفع الالكتروني عن طريق “خدمة تسديد الفواتير من البنك المركزي الأردني” إي-فواتيركم (eFAWATEERcom) ، حيث يكون رقم الدفع الإلكتروني هو الرقم الوطني للطالب.
وبخصوص التفاصيل والنصائح والإرشادات المتعلقة بتقديم الطلبين خاصة الشروط الخاصة بالقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، دعا الخطيب، الطلبة للدخول إلى الموقع الالكتروني لوحدة تنسيق القبول الموحد من خلال الرابط الآتي: (www.admhec.gov.jo) قسم مرحلة الدبلوم المتوسط.
لتقديم الطلب الدخول إلى الرابط التالي:
https://www.admhec.gov.jo/Diplom/Application


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