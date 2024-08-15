بتوجيهات ملكية.. القوات المسلحة الأردنية تشارك في اخماد الحرائق في اليونان

وطنا اليوم:بتوجيهات ملكية سامية، شاركت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أمس الاربعاء، بمكافحة حرائق الغابات في جمهورية اليونان والتي نجمت عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

وأرسلت القوات المسلحة طائرتين من نوع “ايرتراكتور” وطائرة من نوع MI_26″” تابعة لسلاح الجو الملكي، مزودة بطواقم مختصة للمشاركة في جهود إطفاء الحرائق بمختلف أنحاء البلاد.

يشار إلى أن القوات المسلحة تشارك باستمرار في تقديم المساعدات اللازمة للدول الشقيقة والصديقة المتضررة جراء الكوارث الطبيعية في إطار الجهد الإنساني الذي تقوم به.